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"Усталость? Нет, не слышали": малыши, которые не могут устоять на одном месте
Эти мини-версии людей, кажется, никогда не устают! У них хватит энергии на всё, что они задумали сделать, испытать и попробовать. И хорошо бы в это время они были под присмотром родителей, иначе это может быть чревато генеральной уборкой и покупкой новой мебели.
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