Только на минутку отлучилась: вот что может случится, когда малыши отрываются по полной

Все родители знают, что с детей нельзя сводить глаза ни на минутку. Но все же, взрослые — тоже живые люди, и порой таки необходимо выйти из комнаты на кухню или в ванную, и часто за это родители потом расплачиваются разрушенным домом и дергающимся глазом.