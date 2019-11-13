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Остроумные СМС-приколы подарят вам хорошее настроение
Конец или, наоборот, начало рабочего дня, устали от всего и от всех… бывает. Мы прекрасно понимаем это состояние и поэтому считаем своим долгом вытащить вас из него с помощью этой подборки интересных диалогов!
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