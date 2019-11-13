Эпоха Возрождения в ХХI веке: забавные фотографии Еще одна порция фотографий, которые, специально или случайно, получились в стиле эпохи Возрождения. Глядя на эти снимки, еще больше утверждаешься в мысли, что фотография - это настоящее искусство!