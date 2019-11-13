Почти показалось: невероятные оптические иллюзии Наше богатое воображение любит играть с нами в разные игры, и одна из них - видеть то, чего на самом деле нет. Так, мы можем обычное хлопковое поле во время уборки урожая принять за снимок, сделанный на каком-нибудь музыкальном фестивале, а пыльную материнскую плату - за руины древнегреческого храма.