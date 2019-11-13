Чем больше пес, тем больше счастья: здоровенные "друзья" людей

Чем больше собака, тем больше от неё не только шерсти и слюней, но и радости, счастья, довольного пыхтения и задорного лая. И прямо пропорционально здоровенности пса растёт и длина слова "ого", которое произносится при первой взгляде на пушистого товарища человека. И эти хорошие мальчики и девочки вымахали настолько, что заслуживают даже не простого "ого", а восторженного "огогенюшки-гого какой у вас здоровый пёс"!