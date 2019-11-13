Никто не хотел бы с ними летать: энциклопедия худших пассажиров в самолете

Полёт в металлической коробочке на крыльях среди облаков само по себе событие довольно нервозное. И определённые категории пассажиров только подливают масло в огонь. Ноги-на-подлокотник-закидыватели, волосы-за-спинку-забрасыватели, мусор-оставлятели, детей-не-униматели звук-не-выключатели и прочие безответственные граждане заслуживают не только всеобщего неодобрения, но и занесения в энциклопедию худших пассажиров.