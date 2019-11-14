СМС-приколы для тех, кто соскучился по отпуску

Вот он долгожданный отпуск. Весь год (у кого-то больше, у кого-то меньше) вы вкалывали и ждали этого момента. И вот вы не знаете, то ли бежать за новым купальным костюмом для курорта или отправиться на любимую дачу. Но куда бы вы не собрались, главное помните, что отпуск на то и отпуск, чтобы отдыхать душой и телом. А потому, если дача для вас - лучшее место отвлечься от суеты мирской, то почему бы и нет?