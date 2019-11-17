Мастера лени: изобретательные личности, которые не любят напрягаться

Есть на нашей планете такие интересные товарищи, которые иногда нам совсем не товарищи, привыкшие абсолютно не напрягаться по любому поводу в этой жизни. Трудно поверить в их существование? Тогда смотрим новый юмористический обзор и признаем, что они действительно существуют.