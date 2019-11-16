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Суббота, 16.11.2019
Сон - лучший выход в любой ситуации: уставшие дети, которые заснули в неподходящем месте
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Сон - лучший выход в любой ситуации: уставшие дети, которые заснули в неподходящем месте

В новом обзоре были собраны фотографии, которые помогут подтвердить убеждение о том, что маленькие дети способны спать где угодно. Для этих проказников абсолютно не важно, чем они были заняты до этого купанием, приемом пищи или даже прогулкой на улице. Все есть кровать!
jumor.temaretik.com
Фото: jumor.temaretik.com
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