Сон - лучший выход в любой ситуации: уставшие дети, которые заснули в неподходящем месте

В новом обзоре были собраны фотографии, которые помогут подтвердить убеждение о том, что маленькие дети способны спать где угодно. Для этих проказников абсолютно не важно, чем они были заняты до этого купанием, приемом пищи или даже прогулкой на улице. Все есть кровать!