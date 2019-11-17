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Воскресенье, 17.11.2019
Быть ненормальным - это нормально: люди, не знающие понятия "логика"
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Быть ненормальным - это нормально: люди, не знающие понятия "логика"

Иногда действия некоторых людей с трудом поддаются логике. Вроде кажется, адекватные личности, а на деле они не ищут легких путей. Всем хорошего просмотра и отличного настроения!
jumornoj.temaretik.com
Фото: pixabay.com
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