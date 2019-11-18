Бюджетный косплей: креативный парень необычно пародирует знаменитостей

Публичные люди не только привлекают внимание, но и вдохновляют других творческих людей. На них делают пародии, копируют образы, перепевают песни и упоминают в юмористических зарисовках. Парень, скрывающий за ником bodi_imita, талантливо косплеит знаменитостей. Он повторяет их наряды, причёски, используя всё, что есть под рукой. В ход идут ложки, губки, макароны и даже кожура от арбуза. Необычные материалы – своеобразная фишка этого креативного парня. Благодаря которой он завоевал внимание большой аудитории в Инстаграме!