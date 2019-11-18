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Противоядие от плохого дня: жизнерадостные снимки для настроение
Каждый день нашей жизни не может быть хорошим, такова жизнь и в ней должен быть баланс. Порой бывает, что мы встаём не с той ноги, и наш день портится. Из рук валятся вещи, кот постоянно орёт и что-то требует, ребёнок принёс двойку из школы… В такой ситуации нужно выдохнуть и посмотреть на жизнерадостные фотографии из нашей статьи!
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