Забавные "трехглавые" костюмы для собак на любой праздник Если у вас есть собака и вы хотите сделать ей отличный костюм на праздник, то взгляните на эту коллекцию фотографий с "трехглавыми" Церберами, которые если не напугают, то, как минимум, обратят на себя внимание прохожим.