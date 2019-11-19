Дети - цветы жизни: как развлекаются "милые" ребята Чтобы ни натворили ваши маленькие проказники, какие бы пакости ни сделали, повторяйте слова "это того стоит" - как заклинание. Ведь правда - иметь детей, видеть как они растут - высшее счастье, ради которого стоит потерпеть любые мелкие и не очень неудобства.