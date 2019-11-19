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Они говорили: "Кататься на американских горках - это одно удовольствие"
Для людей, которые любят пощекотать себе нервы, американские горки являются отличным средством получения острых ощущений. Одни люди получают удовольствие, другие же испытывают неподдельный страх, третьи же специально готовятся, чтобы во время автосъёмки состряпать забавную сценку прямо во время езды на аттракционе. Весь этот забавный трэш ждет вас далее.
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