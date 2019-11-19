Как по маслу: кулинарные гифки, от которых невозможно оторвать глаза

Если вам нравятся видео, на которых что-то режут, пилят, крошат и ломают, эти гифки точно придутся вам по душе. Впрочем, происходящее на них настолько завораживает, что даже люди, далекие от АСМР-удовольствий, останутся приятно удивлены. Смотрим!