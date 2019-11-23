Властелины тьмы: кошаки, которые решили перейти на "темную сторону"

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Чужая душа — потемки. У каждого из нас есть темная сторона и кошки — не исключение. Наверняка вам приходилось видеть, как под воздействием обстоятельств, внешне спокойный человек выходил из себя. Что до мурлык, то им совсем не нужен повод, чтобы показать свою мрачную сущность.

Увидев очаровательного, непосредственного котенка, даже равнодушные к котам поклонники собак едва ли смогут сдержать возглас умиления и удержаться от того, чтобы погладить блестящую шерстку малыша, произнеся «Какой лапочка!». Что говорить про фанатов усатых-полосатых? Они боготворят своих питомцев и частенько не замечают странных и жутких вещей в их поведении, к примеру, горящих глаз или неестественных поз, которые постороннему человеку кажутся жутковатыми.