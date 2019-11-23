Фантазия на пределе: оригинальное решение для тех, кто хочет выделится из толпы

Каждый из нас хочет выделиться из толпы и если кто-то скажет, что не хочет этого, хотя бы в глубине души, то слукавит. Обычно люди жаждут отличаться от всех остальных в юности. Оно и понятно, гормоны бушуют, хочется выразить протест и показать, что ты круче других, однако будучи взрослыми многих таких и не оставляет бунтарский дух и они по-прежнему стараются выделяться из массы. Одними из таких людей являются те, кто делают себе странные причёски и красятся в необычные цвета, о них и пойдёт речь в нашей статье.