А вы думали, что ваши старички не умеют шутить: фото о том, что пенсия - веселая пора

Конечно, некоторые из них сидят на лавочке, постоянно жалуясь на существование и всячески обсуждая соседей, а некоторые берут от жизни все. Наша фотоподборка как раз о том, что пенсия – это веселая пора, где есть место шуткам и приколам.