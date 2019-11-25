Скачать
Понедельник, 25.11.2019
Хотели милую фотосессию своих деток, а получили вот это: уморительная подборка фото-провалов
1 / 22

Хотели милую фотосессию своих деток, а получили вот это: уморительная подборка фото-провалов

Однако взглянув на эти снимки, у нас не возникает мыслей о том, как сложно фотографу было сделать его, как долго он выстраивал свет, как обрабатывал эту фотографию и каким мастерством обладал. И только когда мы пытаемся воссоздать эти снимки самостоятельно, то понимаем насколько это сложнее, чем кажется. Взгляните, к примеру, на эти детские фотографии, которые были сделаны профессиональными фотографами и которые пытались повторить те, кто не обладает таким же мастерством.
jumor.temaretik.com
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Улыбка, Фотосессия, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Веселье, Детки, Смешное, Приколы, Прикол, Семейные фотосессии, Веселые фотосессии.
22:32 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь