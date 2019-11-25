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Хотели милую фотосессию своих деток, а получили вот это: уморительная подборка фото-провалов
Однако взглянув на эти снимки, у нас не возникает мыслей о том, как сложно фотографу было сделать его, как долго он выстраивал свет, как обрабатывал эту фотографию и каким мастерством обладал. И только когда мы пытаемся воссоздать эти снимки самостоятельно, то понимаем насколько это сложнее, чем кажется. Взгляните, к примеру, на эти детские фотографии, которые были сделаны профессиональными фотографами и которые пытались повторить те, кто не обладает таким же мастерством.
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