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Вторник, 26.11.2019
Простым невезением это не объяснить: этим людям нельзя заходить на кухню
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Простым невезением это не объяснить: этим людям нельзя заходить на кухню

Кухня – одно из самых популярных мест во всем мире. Тут происходит таинство приготовления любимой пищи, семейные посиделки, выяснение отношений и даже отмечают свадьбы. Но иногда на кухне происходят странные и удивительные события. И если вы в очередной раз разбили свою любимую кружку и теперь считаете себя неудачником, который постоянно что-то роняет, не переживайте. Есть люди, которым нужно пожизненно ввести запрет на посещения любой кухни, поскольку они готовы уничтожать все вокруг. Смотрите подборку фотографий, которые нельзя объяснить обычным невезением.
Фото: bigpicture.ru
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