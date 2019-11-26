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Вторник, 26.11.2019
Круче, чем ты: животные, которые любят выполнять асаны из йоги
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Круче, чем ты: животные, которые любят выполнять асаны из йоги

Йога — определенно крутая штука. Настолько крутая, что не только люди, но и многие животные любят выполнять асаны разной сложности. Да что уж там, у некоторых из них это получается лучше, чем у людей. Не верите? Тогда посмотрите на эту подборку восхитительных животных, занимающихся йогой. Кто знает, может быть, вы даже сможете у них чему-нибудь научиться. Кому нужен учитель йоги, когда есть такие забавные и милые преподаватели из числа братьев наших меньших.
Фото: bigpicture.ru
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