Новая порция бюджетного косплея от мастера перевоплощений Мастер бюджетного перевоплощения Ануча "Cha" Сэнгчарт (Anucha "Cha” Saengchart) из Таиланда, прекрасно известный своим более чем 4 миллионам подписчиков в Facebook как Lowcostcosplay, продолжает восхищать богатством фантазии и умением трансформироваться во всё, что угодно ─ от различных персонажей до предметов повседневного обихода ─ с помощью подручных средств. На своей страничке в "Фейсбуке" он делится фотографиями с забавным, остроумным и прикольным косплеем, количество просмотров которых редко набирает меньше 30 тысяч.