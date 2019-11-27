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Среда, 27.11.2019
Новая порция бюджетного косплея от мастера перевоплощений
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Новая порция бюджетного косплея от мастера перевоплощений

Мастер бюджетного перевоплощения Ануча "Cha" Сэнгчарт (Anucha "Cha” Saengchart) из Таиланда, прекрасно известный своим более чем 4 миллионам подписчиков в Facebook как Lowcostcosplay, продолжает восхищать богатством фантазии и умением трансформироваться во всё, что угодно ─ от различных персонажей до предметов повседневного обихода ─ с помощью подручных средств. На своей страничке в "Фейсбуке" он делится фотографиями с забавным, остроумным и прикольным косплеем, количество просмотров которых редко набирает меньше 30 тысяч.
Фото: bugaga.ru
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