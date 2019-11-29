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Пятница, 29.11.2019
Это Черная пятница, детка: фото, которые заставят вас возненавидеть распродажи
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Это Черная пятница, детка: фото, которые заставят вас возненавидеть распродажи

Многие люди, особенно за рубежом, крайне ответственно подходят к вопросу покупок в это время, и из-за этого не обходится без эксцессов. Мы решили объединить самые смешные и нелепые истории из Reddit о Черной пятнице в одну подборку. Наслаждайтесь. И полегче там на распродажах!
bigpicture.ru
Фото: pixabay.com
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Улыбка, Распродажи, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Черная пятница, Веселье, Смешное, Приколы, Прикол, Хохот.
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