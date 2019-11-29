Это Черная пятница, детка: фото, которые заставят вас возненавидеть распродажи

Многие люди, особенно за рубежом, крайне ответственно подходят к вопросу покупок в это время, и из-за этого не обходится без эксцессов. Мы решили объединить самые смешные и нелепые истории из Reddit о Черной пятнице в одну подборку. Наслаждайтесь. И полегче там на распродажах!