Скачать
Суббота, 30.11.2019
У этих людей выдался нескучный денек однако: забавные фэйлы, которые иногда случаются
1 / 19

У этих людей выдался нескучный денек однако: забавные фэйлы, которые иногда случаются

Случается так, что день может не задаться с самого утра: то будильник не прозвенит, то маршрутка мимо проедет. Но это ничто в сравнении с тем, что произошло с героями нашего сегодняшнего материала. Всем приятного просмотра и хорошего настроения!
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Кот, Улыбка, Коты, Смех, Настроение, Кошки, Юмор, Позитив, Курьез, Веселье, Смешное, Приколы, Прикол, Фэйлы, Хохот, Нескучный денек.
18:36 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь