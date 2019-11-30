У этих людей выдался нескучный денек однако: забавные фэйлы, которые иногда случаются

Случается так, что день может не задаться с самого утра: то будильник не прозвенит, то маршрутка мимо проедет. Но это ничто в сравнении с тем, что произошло с героями нашего сегодняшнего материала. Всем приятного просмотра и хорошего настроения!