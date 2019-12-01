Забавненько однако: несуразные моменты и полное отсутствие логики в одной коллекции фото

Свежая коллекция фотографий о том, что в нашем мире ещё не всё и не у всех получается так, как надо. Причины могут быть разными, но результат, как правило, всегда один ─ полное фиаско!