Они старались: не всем подвластно кулинарное искусство

Научиться хорошо готовить — мечта многих людей. Но в деле приготовления пищи, как и в любом другом, могут возникать неожиданные сложности. Нередко бывает так: открываешь книгу кулинарных рецептов, имея под рукой необходимый набор продуктов, начинаешь готовить блюдо, следуя всем рекомендациям автора, а то, что получается в результате, привлекательным и вкусным назвать трудно. Вот и этим людям не удалось воплотить задуманное.