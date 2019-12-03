За секундочку до: фотографии, сделанные в самый подходящий момент

Наверное, именно поэтому снимки, сделанные в ту секунду, когда происходит нечто неожиданное и интересное, так высоко ценятся. Мы сделали подборку тех самых моментов, от одного взгляда на которые начинаешь представлять, что же случилось дальше.