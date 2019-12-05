Кроксы не по назначению, получилось смешно Чего только не терпят бедные домашние животные от своих хозяев, особенно не повезло тем, чьи владельцы любят наряжать своих любимцев. Вот в этот раз эти "дизайнеры" решили надеть на головы котов и собак кроксы. Получилось очень забавно, не будем говорить кого напоминают эти питомцы, но вот кроксы уж очень на папскую тиару похожи.