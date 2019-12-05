Фото-приколы и картинки для забавного настроения Сегодня в выпуске различные приколы: диагноз - 29 лет; отличный набор ключей для любой мастерской; к чему приводят наглость и понты; кто такой бетонозавр; как пианист сушит носки; лулз про синий фломастер; правда о серьезных отношениях; беспощадные школьные праздники; когда вы узнали что Алладин - китаец; и прочие веселости на любой вкус и цвет.