Забавные неудачи и курьезные ситуации, которые никого не оставят равнодушными

Юмор — это реальная возможность изменить мир к лучшему с помощью улыбки, поскольку улыбка дает возможность легко преодолевать препятствия и освобождает от уныния и скуки.