"Случайные фотки всегда душевные", говорили они: присмотритесь к заднему фону этих снимков

"Мир полон случайностей", - считают одни, в то время как другие уверены, что ничто в этом мире не происходит случайно. Но иногда для шедевральной фотографии требуется только одно — невероятная удача. Как правило, просто оказаться в нужное время и в нужном месте. Случайная перспектива или внезапно образовавшаяся композиция — в общем, нужно запечатлеть то, что может произойти только раз в жизни.