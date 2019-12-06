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"Случайные фотки всегда душевные", говорили они: присмотритесь к заднему фону этих снимков
"Мир полон случайностей", - считают одни, в то время как другие уверены, что ничто в этом мире не происходит случайно. Но иногда для шедевральной фотографии требуется только одно — невероятная удача. Как правило, просто оказаться в нужное время и в нужном месте. Случайная перспектива или внезапно образовавшаяся композиция — в общем, нужно запечатлеть то, что может произойти только раз в жизни.
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