Праздничное настроение на блюдечке: уморительные приколы о всех прелестях Рождества и Нового года

Беготня за подарками, метры мишуры, где надо и не надо, переполненные магазины — некоторые хорошо подмечают и не самые приятные стороны новогодних праздников. Близятся новогодние праздники, самое время украсить свой дом. Представляем вам подборку уморительных приколов, которые будут как раз "под елочку".