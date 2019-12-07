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Суббота, 07.12.2019
Праздничное настроение на блюдечке: уморительные приколы о всех прелестях Рождества и Нового года
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Праздничное настроение на блюдечке: уморительные приколы о всех прелестях Рождества и Нового года

Беготня за подарками, метры мишуры, где надо и не надо, переполненные магазины — некоторые хорошо подмечают и не самые приятные стороны новогодних праздников. Близятся новогодние праздники, самое время украсить свой дом. Представляем вам подборку уморительных приколов, которые будут как раз "под елочку".
Фото: kurioz.temaretik.com
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Смех, Настроение, Елка, Позитив, Новый год, Курьез, Радость, Смешно, Веселье, Хорошее настроение, Уморительно, Умора, Прикол, Праздничное настроение.
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