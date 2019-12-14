Самые забавные СМС-переписки, которые сделают ваш день

Даже в переписке порой сложно сразу придумать остроумный ответ. Но некоторые люди обладают бесценным талантом почти мгновенно выдавать реплики, оставляющие оппонента с отвисшей челюстью. Часто именно в неловких случаях рождаются маленькие шедевры народного творчества.