С кем не бывает: забавные курьезы и казусы в жизни людей

Забавная подборка фотографий, которые обязательно заставят вас улыбнуться и непременно поднимут вам настроение. Игры с перспективой — попытки сделать необычные фотографии без помощи фотошопа.