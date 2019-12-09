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Понедельник, 09.12.2019
Два сапога пара: крутые бабушка и внук, которые подарят вам улыбку
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Два сапога пара: крутые бабушка и внук, которые подарят вам улыбку

Трудно поверить, что этой жизнерадостной и озорной старушке 93 года, а ведь по задору она нисколько не уступает своему 27-летнему внуку. Паулина Кана и ее внук Росс Смит всем доказывают, что если люди любят и понимают друг друга, то ни о каком конфликте поколений говорить не приходится. Вы только посмотрите, что вытворяет эта веселая парочка - они и сами веселятся от души и заражают своим жизнелюбием окружающих.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Смех, Настроение, Позитив, Радость, Веселье, Уморительно, Умора, Прикол, Хохот.
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