Два сапога пара: крутые бабушка и внук, которые подарят вам улыбку

Трудно поверить, что этой жизнерадостной и озорной старушке 93 года, а ведь по задору она нисколько не уступает своему 27-летнему внуку. Паулина Кана и ее внук Росс Смит всем доказывают, что если люди любят и понимают друг друга, то ни о каком конфликте поколений говорить не приходится. Вы только посмотрите, что вытворяет эта веселая парочка - они и сами веселятся от души и заражают своим жизнелюбием окружающих.