Забавные "придурковатые комиксы для интернета", которые вы оцените

Чего никогда не бывает много? Конечно же классных комиксов! В этот раз представляем вам работы Адама Эллиса — иллюстратора, сотрудничавшего с Buzzfeed. Свои работы он описывает как «придурковатые комиксы для интернета» — и кто мы такие, чтобы спорить с автором? Сейчас Адам занимается своими проектами и создаёт комиксы, которые как горячие пирожки разлетаются по всему миру, и вы наверняка где-нибудь да и видели хотя бы один из его рисунков. Но пары работ Адама недостаточно, чтобы проникнутся его творчеством, поэтому представляем вам целую подборку его ярких комиксов!