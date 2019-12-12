Мимишность в фотографиях: снимки, которые излучают любовь Очередная замечательная коллекция фотографий, которые "проведут перекличку" вашим эмоциям и чувствам! Приготовьтесь к тому, что где-то внутри вы будете испытывать одну эмоцию за другой, а настрой будет меняться в зависимости от того, что изображено на фотографии. В любом случае, все эти чувства будут светлыми, а просмотр фотоколлекции – приятным!