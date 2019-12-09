Все не так просто: родители, которые хотели милую детскую фотографию

Каждый ребенок прекрасен, и каждый новоиспеченный родитель считает своим долгом доказать всему свету что его чадо – самое прекрасное из всех. В интернете полно красивых профессиональных фото очаровательных детишек, почему бы не позаимствовать какую-нибудь интересную идею и попробовать такую фотосессию в домашних условиях? Вот только бедные родители даже не подозревают, что снять подобное фото вовсе не так просто, как кажется.