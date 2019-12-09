"Брррррр": снимки, от которых становится по-настоящему холодно

Надоел мороз за окном? Ходить в шапке, шарфе, надевать перчатки и прятаться от снега? Хочется теплой, спокойной зимы без вьюг и осадков? Тогда посмотрите на эти фото. Гарантируем, вы сразу поймете, что в ваших краях зима не такая уж и холодная. Ну а тем, кто проживает в местах, показанных на снимках, остается только пожелать удачи. И терпения, до весны оно вам пригодится.