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"Брррррр": снимки, от которых становится по-настоящему холодно
Надоел мороз за окном? Ходить в шапке, шарфе, надевать перчатки и прятаться от снега? Хочется теплой, спокойной зимы без вьюг и осадков? Тогда посмотрите на эти фото. Гарантируем, вы сразу поймете, что в ваших краях зима не такая уж и холодная. Ну а тем, кто проживает в местах, показанных на снимках, остается только пожелать удачи. И терпения, до весны оно вам пригодится.
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