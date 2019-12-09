И что у них только на уме: прикольные снимки наших милых братьев меньших

Каждый, у кого есть домашний любимец, знает, как часто он может прикольно скорчить смешную мордочку или принять забавную позу. Только вот сфотографировать это удается далеко не всегда. Но все же есть счастливцы, у которых это получилось.