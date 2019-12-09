|
|
И что у них только на уме: прикольные снимки наших милых братьев меньших
Каждый, у кого есть домашний любимец, знает, как часто он может прикольно скорчить смешную мордочку или принять забавную позу. Только вот сфотографировать это удается далеко не всегда. Но все же есть счастливцы, у которых это получилось.
Все не так просто: родители, которые хотели милую детскую фотографию
Два сапога пара: крутые бабушка и внук, которые подарят вам улыбку
"Брррррр": снимки, от которых становится по-настоящему холодно
Забавные "придурковатые комиксы для интернета", которые вы оцените
Эти "кулинары" точно знают, что такое фэйл: снимки из серии "вот так неудача"
Смех да и только: немного текстового юмора для хорошего настроения
Смешные моменты обычно происходят спонтанно: обратите внимание на задний план
Подборка фото самых ярких примеров народной смекалки и изобретательности
И жизнь никогда не будет прежней: колоритные фэйлы на свадьбах
Как правильно сочетать цвета: простые трюки от стилистов (Фото)
Выделились из толпы: неудачные прически, которые вызывают удивление, шок и смех
Они окружают нас: очень колоритные персонажи, которых можно встретить в метро
Я же делал все по рецепту: не всем подвластно кулинарное искусство
Что может быть смешнее, чем забавные посты пользователей в сети
Праздничное настроение на блюдечке: уморительные приколы о всех прелестях Рождества и Нового года
Нам не суждено понять всю природу самых наглых животных мире: смешные приколы с котиками
Если у вас дела сегодня не заладились, посмотрите эти фотографии и станет легче
Самые забавные смс-переписки и комментарии из социальных сетей
Жизнь преподносит сюрпризы только неудачникам: посмейся или поддержи бедолагу
Грусть и печаль: когда покупка в интернет магазине может стать большой ошибкой
Красноречивые объявления и вывески, которые вводят в ступор: а, ну теперь все доходчиво и понятно
"Случайные фотки всегда душевные", говорили они: присмотритесь к заднему фону этих снимков
Забавные неудачи и курьезные ситуации, которые никого не оставят равнодушными
Оптические иллюзии, которые вас не только развеселят, но и напугают
Когда в доме растет бэби босс: малыши, испытавшие все прелести взрослой жизни