Отвлекитесь от трудного дня: смешные картинки, которые зарядят позитивом

Смех, как известно, продлевает жизнь человека, и спасает в сложных жизненных ситуациях. И даже во время неприятностей человеку порой просто необходимо посмеяться – это позволяет проще относиться к жизни, а также легче преодолевать трудности.