Уморительные причины, почему дети плачут

Когда дети хотят плакать, их ничто не остановит ─ даже отсутствие повода! Итак, почему иногда малыши начинают капризничать и выражать своё недовольство, вам красноречиво ответит эта коллекция фотографий.