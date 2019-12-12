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Четверг, 12.12.2019
НОЧЬ! Прически, которые мы заслужили: "креативные" парикмахеры
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НОЧЬ! Прически, которые мы заслужили: "креативные" парикмахеры

Многие наверняка хотя бы раз в жизни экспериментировали с новой прической, и чаще всего это заканчивалось провалом. Не тот цвет, не та длина, не тот стиль - за все эти ошибки приходилось дорого расплачиваться. Но то, что для некоторых является настоящей катастрофой, для других - желаемый результат. Вот к примеру 15 людей, которые явно довольны своей новой прической. А вам нравится?
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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Прически, Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Курьезы, Приколы, Парикмахеры.
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