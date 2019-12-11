Снимите это немедленно!: странные и нелепые наряды с модных показов

Одни в этих работах видят результат трудов гения, а другие - лишь неудавшиеся проекты, за которые авторам должно быть стыдно. Но и в обоих случаях можно смело утверждать одно - незамеченными они точно не остались, благодаря чем, в том числе, попали в нашу подборку.