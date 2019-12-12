Прикольные стоп-кадры, которые сделают вашу ночь веселой Наша жизнь состоит из бесчисленного множества моментов, которые не всегда остаются в нашей памяти из-за своей мимолётности. Но благодаря вот таким фотографиям, сделанным в совершенно неожиданный, но очень нужный момент, в памяти этих людей будет ещё больше забавных моментов из жизни.