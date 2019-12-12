Креативность нужна везде: забавные жизненные объявления и надписи в лифтах

Если вы живете в многоквартирном доме, то наверняка у вас в подъезде есть лифт, который, помимо основной функции по перевозке людей, является своего рода чатом для жильцов и администрации дома. А общаются здесь посредством надписей и объявлений, самые жизненные и забавные из которых мы представляем вашему вниманию.