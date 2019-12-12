Не упустите момент: веселые фотографии из серии "За секунду до"

В этой подборке собраны фотографии, на которых запечатлены критические мгновенья, которые, когда что-то происходит, крутятся в памяти и ты к ним снова и снова возвращаешься. Как удалось их "схватить" - секрет или удача фотографа, но фотографии - яркие и впечатляющие.