Ради такого стоит чаще ездить на метро: смешные фото модников и модниц

Большинство людей не ездит на метро по понятным причинам, а зря… иногда поездка может здорово поднять настроение и зарядить энергией на весь день. И все благодаря таким людям, которых можно встретить в "подземке".