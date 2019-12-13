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Ради такого стоит чаще ездить на метро: смешные фото модников и модниц
Большинство людей не ездит на метро по понятным причинам, а зря… иногда поездка может здорово поднять настроение и зарядить энергией на весь день. И все благодаря таким людям, которых можно встретить в "подземке".
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